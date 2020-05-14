Москва, , 14:37 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) перечислил более 1,15 млн рублей больнице в республике Коми. Об этом 14 мая сообщила заместитель главврача больницы Татьяна Безуглая.

«Это было перечисление на счёт больницы очень неожиданно, без всякого предупреждения. Мы очень благодарны», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что у больницы сейчас огромные расходы на средства индивидуальной защиты — ежедневно требуется 100 защитных костюмов без учёта перчаток, защитных щитков на лицо, при этом экипировка одного человека обходится в 4 тыс. рублей.

Полученные средства направлены на покупку СИЗ и пульсоксиметров — приборов для отслеживания подачи кислорода в лёгкие.