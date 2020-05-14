Цюрих, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Встреча по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги (МОК) в Олимпиаде-2022 была позитивной. Об этом 14 мая сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Во встрече МОК и МОК также приняли участие представители Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это была позитивная встреча, но без каких-либо договоренностей или результатов на данном этапе», — заявили в пресс-службе МОК.

Напомним, НХЛ с 1998 года делала паузу в регулярном чемпионате для участия хоккеистов в Олимпийских играх. Однако на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане игроков из НХЛ не пустили.

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