Цюрих, Швейцария, 14 мая 2020, 14:28 — REGNUM Встреча по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги (МОК) в Олимпиаде-2022 была позитивной. Об этом 14 мая сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Во встрече МОК и МОК также приняли участие представители Международной федерации хоккея (IIHF).
«Это была позитивная встреча, но без каких-либо договоренностей или результатов на данном этапе», — заявили в пресс-службе МОК.
Напомним, НХЛ с 1998 года делала паузу в регулярном чемпионате для участия хоккеистов в Олимпийских играх. Однако на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане игроков из НХЛ не пустили.
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