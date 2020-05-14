Цзинань, Китай, , 13:59 — REGNUM Бельгийский футболист Маруан Феллайни, который выздоровел после заражения коронавирусом, вернулся к командным тренировкам. Об этом 14 мая он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я счастлив, что карантин закончился, и я покинул больницу. Рад вернуться к своей команде», — написал Феллайни.

Напомним, о заражении Феллайни стало известно 22 марта. Он провёл в больнице три недели и избежал серьёзных проблем со здоровьем.

Феллайни с 2019 года выступает за китайский клуб «Шаньдун Лунэн». До этого он играл за бельгийский «Стандард», а также английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

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