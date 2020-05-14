Милан, Италия, , 13:00 — REGNUM Вратарь «Милана» Пепе Рейна может перейти во французский ПСЖ. Об этом 14 мая сообщает Footmercato.

По информации издания, «Милан» хочет расстаться с Рейной, чтобы не платить ему €3 млн в год. Сам вратарь готов стать вторым номером в ПСЖ, заменяя Кейлора Наваса.

С января 2020 года Рейна на правах аренды выступает за английский клуб «Астон Вилла». В нынешнем сезоне ООН сыграл шесть матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Ранее Рейна играл за такие клубы, как «Барселона», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Бавария».