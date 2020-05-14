Майами, США, , 12:35 — REGNUM Баскетболисты клуба «Майами Хит» приступили к индивидуальным тренировкам в спортивном комплексе команды. Об этом 14 мая сообщает журналист ESPN Рамона Шелберн.

Отмечается, что 12 игроков команды приняли участие в тренировке в добровольном порядке. При этом они соблюдали необходимую дистанцию во время занятия.

Напомним, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) остановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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