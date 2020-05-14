Дублин, , 09:59 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапу. Об этом 13 мая н написал в Twitter.

«Я молюсь за восстановление Абдулманапа Нурмагомедова. Я был очень опечален, когда услышал новости о нём. Молюсь за семью Нурмагомедовых», — написал Макгрегор.

Он отметил, что Абдулманап Нурмагомедов вырастил много чемпионов мира в разных дисциплинах и является настоящим гением боевых искусств.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший находится в коме в московской больнице. Позже появилась информация, что он вышел из комы.

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