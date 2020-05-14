Джексонвилль, 14 мая 2020, 09:30 — REGNUM Российский боец смешанного единоборств Алексей Олейник может провести следующий бой против американца Бена Ротвелла.

«Ты победил Вердума и просил большой бой. Давай сделаем это», — сказал Ротвелл во время трансляции турнира в Джексонвилле.

В ночь с 13 на 14 мая 38-летний Ротвелл победил другого американца Овинса Сен-Пре раздельным решением судей.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая Олейник одержал победу на турнире UFC 249 над бразильцем Фабрисио Вердумом раздельным решением судей.

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