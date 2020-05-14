Киев, , 09:02 — REGNUM Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что хотел бы в будущем возглавить «Милан». Об этом 14 мая сообщает Sky Sport Italia.

«Я бы хотел однажды возглавить «Милан». Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины», — сказал Шевченко.

Напомним, будучи игроком, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов (2003) и стал чемпионом Италии (2004). В 2004 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч».