Новосибирск, , 05:36 — REGNUM У футбольного клуба «Новосибирск» сменился генеральный директор. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

Анна Баранова, которая занимала эту должность с момента образования клуба, ушла в отставку. Причины её ухода не называются.

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"Я очень рада, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Новосибирск», — отметила в своём обращении к болельщикам Баранова. — Почти за год работы нам удалось многое сделать. Особо хотелось бы отметить работу футбольной академии, ведь теперь все дети имеют возможность заниматься футболом бесплатно».

С 13 мая вакантное место занял Андрей Перлов.

Согласно официальным данным, Перлов — Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе. Он с 2016 года руководил Федерацией футбола региона в должности исполнительного директора.