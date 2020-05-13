Париж, , 19:46 — REGNUM Согласно информации портала Le Parisien, чемпионат Франции был досрочно завершен, чтобы не допустить попадание «Лиона» в еврокубки.

Судя по всему, это решение связано с тем, что президент «Лиона» Жан-Мишель Оляса находится в плохих отношениях с Профессиональной футбольной лигой Франции, он высказывал свое недовольство в отношении некоторых решений организации.

«Лион» завершил сезон на седьмом месте, оказавшись в шаге от зоны еврокубков. Чемпионом Франции стал «ПСЖ», который вместе с «Марселем» попал в групповую стадию Лиги чемпионов. «Ренн» получил путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. «Лилль», «Рейс» и «Ницца» прошли отбор в Лигу Европы.