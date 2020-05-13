Барселона, Испания, , 18:58 — REGNUM «Барселона» может выкупить защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, сообщает портал Marca.

Согласно информации источника, каталонский клуб предлагает «туринцам» 10 миллионов евро за футболиста. Игрок должен стать заменой Нельсону Семеду, который не продлил контракт с «сине-гранатовыми» и будет задействован в трехстороннем обмене с «Интером».

Де Шильо присоединился к «Юве» из «Милана» летом 2017 года. Цена трансфера составила 12 миллионов евро, контракт рассчитан до конца сезона 2021/2022. В этом сезоне игрок провел 8 безрезультативных матчей за «туринцев» в чемпионате Италии, а также вышел в двух матчах Лиги чемпионов.