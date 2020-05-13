Рим, , 18:41 — REGNUM Руководство итальянской Серии А провело голосование среди участников лиги по поводу возобновления чемпионата.

По данным портала La Gazzetts dello Sport, большинство клубов, участвующих в чемпионате, проголосовали за возобновление сезона 13 июня. При этом министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновить чемпионат в середине июня не получится.

Ранее также было проведено голосование, в рамках которого решался вопрос о возобновлении нынешней компании. 20 клубов чемпионата выразили желание доиграть сезон. «Торино» и «Брешиа» выступили за его досрочное завершение.