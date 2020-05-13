Рим, , 18:07 — REGNUM Матчи чемпионата Италии по футболу могут быть возобновлены с 13 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники.

По информации издания, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня экстренном совещании клубов серии А.

Сообщается, что от властей страны получено разрешение на возобновление тренировок футбольных команд с 18 мая. Индивидуальные тренировки спортсменов возобновлены с 4 мая.

Напомним, ранее сегодня министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат по футболу сезона 2019−2020 годов, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен, «когда и если» для этого возникнут все необходимые условия.

Министр подчеркнул, что в футболе нельзя избежать контактов, а для возобновления игр необходимо обеспечить безопасную, в том числе для игроков, ситуацию.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом начал замедляться в Италии с конца апреля. За последние сутки в стране было выявлено 1,4 тысячи новых носителей вируса, скончались 172 пациента. Всего за время эпидемии в стране подтверждено более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом, почти 31 тысяча из которых завершились летальным исходов.

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