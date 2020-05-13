Москва, , 18:01 — REGNUM Согласно информации «Спорт-Экспресс», немецкий нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле не вернется в расположение клуба даже если сезон Российской премьер-лиги будет возобновлен.

Напомним, что немец покинул столицу, когда стало известно о паузе в чемпионате в связи с коронавирусом.

Сообщается, что руководство московского «Спартака» не собирается выкупать права на Шюррле у дортмундской «Боруссии» в связи с чем клуб не будет задействовать его в оставшихся матчах сезона.

Шюррле присоединился к «красно-белым» летом 2019 года. В рамках этого сезона Шюррле вышел на поле в 13 матчах чемпионата и отличился 3 (1+2) результативными действиями по системе «гол+пас».