Москва, , 17:50 — REGNUM Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своём телеграм-канале заявил, что Юрий Сёмин покинет пост главного тренера московского «Локомотива» в ближайшие несколько дней.

«В ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Юрия Сёмина.

Его контракт не будет продлен, и Юрий Палыч не будет работать вместе с командой в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

Через два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения были одобрены Советом директоров и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Руководство клуба выйдет с подробным комментарием в ближайшее время и объяснит причину ухода Семина из «Локомотива», а также то, почему Николич должен заменить его», — написал Арустамян.

Напомним, что текущее соглашение «Локомотива» с Юрием Сёминым рассчитано до конца этого сезона. В этот период руководства Сёмина «Локо» стал чемпионом России в 2018 году и дважды выиграл кубок страны.