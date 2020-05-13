Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM Футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется на базе академии футбола ФК «Нижний Новгород» при поддержке правительства Нижегородской области, — сообщают в министерстве спорта региона.

Это первый футбольный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижегородской области. Дети-инвалиды теперь смогут заниматься футболом в академии ФК «Нижний Новгород».

Детский футбольный клуб «Академия» уделяет внимание всем составляющим тренировочного процесса, потому что даже небольшие детали имеют значение, когда речь идет о тренировках юных футболистов. Набор детей в футбольную школу ведётся с 4 лет. У каждого ребенка развивается в первую очередь быстрота, концентрация и ловкость.