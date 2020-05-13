Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заключит новое соглашение с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс». Срок действия контракта будет рассчитан на два года.

По данным источника, стороны уже согласовали основные детали при этом сам контракт будет подписан только, когда будет известна судьба нынешнего сезона РПЛ. Только после этого Семак и представители клуба вернутся к переговорам.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в таблице и набрал 50 очков, одержав 15 побед в 22 матчах чемпионата.