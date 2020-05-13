Цюрих, Швейцария, , 16:46 — REGNUM Международная федерация хоккея (ИИХФ) составила символическую сборную Германии из игроков, которые когда-либо выступали за бундестим на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Лучшим вратарём в истории немецкой сборной по мнению официального сайта ИИХФ является Олаф Колциг, который на протяжении 18 лет (1990−2008) защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз».

Пару защитников составили Уже Крупп, сыгравший 729 матчей в НХЛ, и Кристиан Эрхофф, известный по своим выступлениям за «Баффало» и «Сан-Хосе». В НХЛ Эрхофф набрал 340 (74+266) очков в 789 матчах.

Тройка нападения — Эрик Кюнхакль, Леон Драйзайтль и Марко Штурм. Кюнхакль на данный момент защищает цвета «Айлендерс», в этом сезоне немец набрал 6 (3+3) очков в 28 матчах чемпионата. Леон Драйзайтль по праву может называться лучшим игроком в истории Германии. В этом сезоне игрок лидирует в гонке бомбардиров, набрав 110 (43+67) очков в 71 матче, и уже второй сезон составляет лучший дуэт лиги вместе с Коннором Макдэвидом. Последний, Марко Штурм сыграл в НХЛ 938 матчей и отличился 487 (242+245) баллами, а ныне возглавляет тренерский штаб сборной Германии.

Главными достижениями национальной сборной Германии являются четвертое место на чемпионате мира 2010 года и серебро Олимпийских игр в 2018 году, когда в финале Россия в ожесточенном овертайме переиграла бундестим со счетом 4:3.