Вена, , 15:49 — REGNUM Чемпионат Австрии по футболу может возобновиться в начале июня. Об этом 13 мая сообщается на сайте Международной ассоциации спортивных журналистов.

Отмечается, что первые матчи первенства после паузы, вызванной пандемией коронавируса, пройдут в июне. Ожидается, что это произойдёт в первые выходные месяца — 6 и 7 июня.

Все участники турнира должны быть сдать тесты на коронавирус. Все матчи будут проходить без зрителей.

Читайте также: В Швеции не будут тестировать футболистов на коронавирус перед матчами