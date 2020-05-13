Москва, , 15:41 — REGNUM На новое рассмотрение отправил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву кассационный суд. Об этом 13 мая заявил адвокат Игорь Бушманов.

«Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сказал Бушманов.

Напомним, Мамаев, Кокорин с братом Кириллом и их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы 8 октября 2018 года за две драки в Москве.

8 мая 2019 года суд приговорил Кокориных к полутора годам заключения, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. В сентябре выпустили по УДО всех, кроме Протасовицкого, который был освобождён в ноябре.

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