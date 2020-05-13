Стокгольм, , 15:12 — REGNUM В Швеции не будут тестировать футболистов на коронавирус перед матчами. Об этом 13 мая сообщает Associated Press.

По информации издания, руководство чемпионата Швеции отказалось от идеи обязательного тестирования футболистов перед играми.

Отмечается, что Футболисты будут только сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия. Эти листы они должны отправлять клубным врачам за два часа до тренировки или прибытия на матч. Именно врачи будут принимать решение о допуске футболистов.

Предполагается, что власти Швеции решат на этой неделе вопрос о возобновлении футбольного сезона. Они надеются начать матчи 14 июня.

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