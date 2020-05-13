Монреаль, Канада, , 14:38 — REGNUM Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер назвал бойцов, которых считает лучшими в истории. Об этом 13 мая сообщает BJ Penn.

Сен-Пьер включил в этот список Андерсона Силву, Джона Джонса, Генри Сехудо и Би Джей Пенна.

«Всё зависит от того, что для вас главное: пример для подражания, количество титулов, побед или пройденных вызовов», — сказал Сен-Пьер.

Сен-Пьер не включил в этот список российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом UFC и занимает второе место в сводном рейтинге организации. Ранее Нурмагомедов назвал Сен-Пьера одним из величайших бойцов всех времён.

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