Сеул, , 14:29 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему самого травмирующего вида спорта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей спортивного фонда Korea Sports Safety Foundation.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более десяти тысяч человек старше 19 лет и опубликованном 12 мая, 85,2% респондентов получили травмы во время игры в баскетбол, 84,9%— футбол, 83% — бейсбол и софтбол, 81,8% — джоку (вид спорта, сочетающий в себе футбол с волейболом).

Известно, что наиболее повреждаемой частью тела во время занятия спорта были выбраны лодыжки (38,1%), колени (20,5%), пальцы (11,1%).

Отмечается, что профессиональные спортсмены получают в среднем пять травм в год, а люди, занимающиеся спортом в повседневной жизни, — 2,7 раза в год.

Чаще всего среди профессиональных спортсменов страдают шпажисты, стрелки из лука, лыжники и сноубордисты, а среди любителей — гандболисты, тхэквондисты, футболисты.