Москва, , 14:11 — REGNUM Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» записали видеоролик, призванный поддержать заразившегося коронавирусом президента клуба Леонида Федуна. Об этом сам руководитель «Спартака» заявил в комментарии «Р-Спорт».

"Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны», — сказал Федун.

По словам президента московского клуба, его выпишут «нескоро».

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