Джексонвилль, , 14:06 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой с американцем Джастином Гейджи летом. Об этом 13 мая заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает Sportsnet.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь», — сказал Уайт.

Он добавил, что в сентябре, возможно, всё ещё тяжело будет вылететь или прилететь в страну. Поэтому бой, скорее всего, пройдёт на бойцовском острове. О том, где находится остров, он говорить отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти летом на частном острове.

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