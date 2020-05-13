Вильнюс, , 13:51 — REGNUM За минувшие сутки в Литве выявлено новых 14 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая.

По данным литовского минздрава, всего за сутки проведено 7878 анализов. Таким образом, общее число лиц с положительными анализами на коронавирус достигло 1505 человек, 908 из них выздоровели, 537 находятся на лечении, 54 человека скончались.

За всё время эпидемии в Литве проведено уже свыше 200 тыс. анализов.