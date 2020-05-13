Москва, , 13:46 — REGNUM Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Михаил Акименко и Илья Иванюк приступили к оформлению заявок на получение нейтрального статуса. Об этом 13 мая сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Все серьёзные российские легкоатлеты приступили к сбору документов для оформления заявок на получение нейтрального статуса. Сидорова, Акименко, Иванюк и Шубенков не являются исключением», — сказал Воронков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сделала платным процесс оформления нейтрального статуса. Спортсменам старше 20 лет нужно заплатить $250.

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