Москва, , 13:39 — REGNUM Кубок мира по хоккею — 2020 среди молодёжных команд отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 мая сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

«Молодежный Кубок мира, к сожалению, в этом году не пройдет из-за сложившейся ситуации», — приводит слова Морозова ТАСС.

Турнир проходит ежегодно в августе среди молодёжных хоккейных клубов, которые являются победителями и призёрами чемпионатов своих стран.

В 2020 году турнир должен был состояться в десятый раз. Семь раз в нём побеждали российские клубы, по разу — команды из Канады и Швеции.