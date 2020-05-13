Москва, , 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве. Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС и «Аэрофлот» вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание со ссылкой на источник, близкий к «Аэрофлоту», пишет, что авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

В частности, соглашение с футбольным ЦСКА на 2021 год может быть не продлено, при этом ещё в начале года были сделаны платежи за спонсорство в 2020 году. Что касается спонсорства английского «Манчестер Юнайтед», то все платежи по этому контракту, как отмечается, были проведены ещё в 2018 году.