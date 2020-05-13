Махачкала, , 10:09 — REGNUM На 68-м году жизни умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. Об этом 13 мая сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Отмечается, что последние дни жизни Алиомаров находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Алиомаров занимал должность главного тренера женской сборной России по борьбе с февраля 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место на чемпионате мира — 2019 и стала первой на чемпионате Европы — 2020.

До этого он возглавлял сборную Азербайджана, а также был вице-президентом Федерации спортивной борьбы Азербайджана.