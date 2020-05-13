Джексонвилль, , 08:28 — REGNUM Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи может пройти летом на частном острове. Об этом 12 мая заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN.

«Я не знаю, будет ли этот бой первым на территории «Острова боёв». Надеюсь, инфраструктура там будет достроена к середине июня, тогда я бы мог организовать этот бой в середине или в конце месяца», — сказал Уайт.

Напомним, Нурмагомедов является обладателем пояса UFC в лёгком весе. Гейджи в ночь с 9 на 10 мая победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом организации.

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