Вальядолид, Испания, , 00:15 — REGNUM 21-летний атакующий полузащитник «Палмейраса» Матеус Фернандес, выступающий в текущем сезоне за «Вальядолид» и трансфер которого в «Барселону» состоится 1-го июля текущего года, заболел коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент Фернандес находится на самоизоляции.

В текущем сезоне испанской Примеры футболист не провел ни одной игры. Однако в бразильской Серии А 2019 Фернандес принял участие в 11-ти встречах, в которых отметился одним забитым мячом.