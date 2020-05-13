Москва, , 00:10 — REGNUM Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию о возможном переходе хавбэка «Локомотива» Алексея Миранчука в каталонскую «Барселону»: «Если интерес правда существует и за ним последует реальное предложение, то его необходимо принимать. Однако задешево такого футболиста «Локомотив» не отдаст».

Ранее появились слухи об интересе «Севильи» и «Барселоны» к российскому футболисту. Прошедшей зимой в услугах Миранчука были заинтересованы «Милан» и туринский «Ювентус».