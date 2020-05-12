Мадрид, , 23:56 — REGNUM 43-летний экс-футболист «Реала» и сборной Колумбии Эдвин Конго был арестован испанской полицией по делу о наркотиках. Всего полиция задержала 10 человек.

Конго защищал цвета мадридской команды в период с 1999 по 2000 год, однако ни одного официального матча за «сливочных» не сыграл. В Европе футболист больше известен по выступления за «Леванте», в составе которого провел 112 матчей и забил 21 мяч.

В составе национальной сборной Эдвин Конго завоевал серебро Золотого Кубка КОНКАКАФ — 2000.