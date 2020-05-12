Милан, Италия, , 22:21 — REGNUM 61-летний немецкий специалист Ральф Рангник согласился стать главным тренером «Милана», однако выдвинул ряд требований. Рангник рассчитывает подписать с «россонери» долгосрочный пятилетний контракт, привести в систему клуба около двадцати своих специалистов, получить около 75−80 миллионов евро в качестве бюджета на трансфер. Также средний возраст основного состава должен быть уменьшен до 22 лет.

В своей карьере Рангник тренировал такие команды, как «Шальке-04», «Хоффенхайм», «Ред Булл Лейпциг», «Штутгарт» и «Ганновер-96».