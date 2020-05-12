Турин, Италия, , 19:58 — REGNUM Согласно сообщениям портала Tuttosport, «Ювентус» предложил «Барселоне» совершить сделку с обменом нескольких игроков.

По данным источника, в сферу интересов туринского клуба попали три игрока «Барселоны» — защитники Жан-Клер Тодибо и Нельсон Семеду, а также бразильский полузащитник Артур.

Представители «Ювентуса» планируют, что в обратную сторону могут отправиться защитники Ругани, Маттиа Де Шило и Кристиан Ромеро, который на данный момент на правах аренды выступает за «Дженоа».

Отметим, что Тодибо и Семеду в ближайшее время могут быть задейстованы в другом трансфере. «Барселона» заявила, что включит игроков в трехсторонний обмен с «Интером» по переходу Лаутаро Мартинеса.

Ранее стало известно, что «Ювентус» отпустит полузащитника Миралем Пьянича в «Барселону», если вторые в свою очередь отдадут Артура.

Читайте развитие сюжета: Канселу вернется в «Интер» в рамках трехсторонней сделки с «Барселоной»