Индианаполис, США, , 18:24 — REGNUM Руководство «Индиана Пэйсерс» заявило, что любой ценой сохранит защитника Виктора Оладипо в своем составе, информирует Indy Star. Текущий контракт 28-летнего баскетболиста с «Индианой» рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее игрок отклонил первое предложение от команды из Индианаполиса о продлении контракта.

Виктор Оладипо пропустил большую часть этого сезона из-за тяжелой травмы, принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 13,8 очка, 3,2 подбора и совершая 3,0 передачи за игру.

Отметим, что ранее стало известно об интересе к игроку со стороны других клубов. В ближайшее межсезонье правами на Оладипо попытаются овладеть «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».