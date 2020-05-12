Барселона, Испания, , 17:08 — REGNUM «Барселона» неугомонно пытается наладить условия сделки с «Интером» с целью перехода аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

Согласно информации Corriere dello Sport, «каталонцы» придумали план трехсторонней сделки, в которую помимо «Барселоны» и «Интера» войдет «Манчестер Сити». Планируется, что защитник «сине-гранатовых» Нельсон Семену перейдет в «Сити», после чего английский клуб передаст права на португальца Канселу «Интеру». Таким образом, «Интер», получив ценного игрока, снизит цену на Лаутаро Мартинеса, по трансферу которого будет связываться «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят завершить сделку в течение одной-двух недель.

Напомним, что ранее «Барселона» предлагала «Интеру» обмен с доплатой. Ожидалось, что в стан «нерадзурри» перейдёт Тодибо и еще один не названный игрок, и, следовательно, «Барселоне» останется доплатить 90 миллионов евро, вместо 111 миллионов, которые прописаны в отступных игрока. Но «итальянцев» не устроил данный расклад.

Отметим, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде Нельсона Семеду, а по плану переходящий в «Интер» Канселу уже знаком с будущим клубом. Защитник выступал за итальянский клуб в сезоне 2017/2018.

За 22 матча в рамках чемпионата Италии Лаутаро Мартинес набрал 15 (11+4) очков по системе «гол+пас».