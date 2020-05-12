Джексонвилль, , 16:25 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода. Об этом 12 мая сообщает ТАСС.

«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», — сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что UFC по медицинским соображениям отстранил Олейника от боёв на полгода, а американца Тони Фергюсона — на два месяца.

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