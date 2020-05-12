Любляна, , 16:11 — REGNUM Согласно информации портала Dnevnik, Любляна выставила свою кандидатуру на проведение финальной стадии баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020.

По информации источника, город уже начал вести «серьезную организаторскую компанию» с целью получить получить право на проведение турнира.

Ранее в борьбу включилась столица Сербии. Президент страны Александр Вулич заявил, что Белград готов принять турнир в своих стенах. Белград считается главным фаворитом в гонке за организацию оставшихся матчей Евролиги и Еврокубка. Также в списке кандидатов находятся Афины, Каунас и Кёльн.

Напомним, что сезон был приостановлен в связи с распространением пандемии коронавируса, однако руководство Евролиги не спешит объявлять о его завершении и, напротив, ищет пути его возобновления.