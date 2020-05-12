Уфа, , 16:06 — REGNUM Первое переливание антиковидной плазмы тяжелобольному пациенту с COVID-19 произвели в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба республиканской станции переливании крови.

По сообщению пресс-службы ведомства, переливание антиковидной плазмы пациенту, который находился в тяжелом состоянии, произошло 9 мая в клинике Башкирского государственного медицинского университета.

Сообщается, что в настоящий момент у больного зафиксирована положительная динамика. Это подтверждает как сам пациент, так и результаты диагностики его здоровья.

По словам сотрудников станции, во время переливания плазмы переболевшего COVID-19 гражданина к больному поступают готовые антитела к этой инфекции, и создается пассивный иммунитет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали заготавливать плазму от доноров, которые ранее были инфицированы коронавирусом и переболели COVID-19.

Специалисты просят граждан, победивших инфекцию, через месяц после выздоровления сдать кровь, чтобы у тяжелобольных пациентов с COVID-19 был шанс на выздоровление.

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