Цюрих, Швейцария, , 15:36 — REGNUM Чемпионат мира по мини-футболу перенесён с 2020 на 2021 год. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА приняла решение о переносе первенства из-за пандемии коронавируса. В соревновании примут участие 24 команды.

Первоначально турнир был запланирован на период с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве. Теперь он состоится с 12 сентября по 3 октября 2021 года.

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