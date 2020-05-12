Лондон, , 15:31 — REGNUM Все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят играть дома и на выезде. Об этом 12 мая заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс, сообщает Sky Sports.

«Все предпочитают играть дома и на выезде. Конечно, некоторых этот вопрос беспокоит сильнее. Мы продолжаем вести диалог с властями», — сказал Мастерс.

Он добавил, что команды могут возобновить групповые тренировки уже с 18 мая.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ может быть завершён досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах.

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