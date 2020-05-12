Джексонвилль, , 13:48 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заработал $500 тыс. за бой с Джастином Гейджи. Об этом сообщил журналист Джед Гудман в Twitter.

Отмечается, что Фергюсон, который проиграл в этом поединке, заработал больше, чем Гейджи. Победитель получил $350 тыс.

Среди остальных бойцов, принимавших участие в турнире Генри Сехудо получил $350 тыс., а Алексей Олейник — $160 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде.

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