Москва, , 13:42 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал соглашение с финским нападающим Йори Лехтеря. Об этом 12 мая сообщается на сайте команды.

Отмечается, что контракт с 32-летним форвардом рассчитан на один год.

В сезоне 2019/20 Лехтеря выступал за санкт-петербургский СКА. Он провёл 51 матч, набрав 30 очков — 15 голов и 15 результативных передач.

Ранее Лехтеря играл в КХЛ за ярославский «Локомотив» и новосибирскую «Сибирь». В НХЛ он выступал в составе «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфии Флайерз».