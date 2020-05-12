Маранелло, Италия, , 12:13 — REGNUM «Феррари» и Себастьян Феттель совместно приняли решение об уходе пилота из команды. Об этом 12 мая заявил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, сообщается на сайте «Формулы-1».

"Это наше совместное с Себастьяном решение. Обе стороны считают его лучшим в данной ситуации», — сказал Бинотто.

Он добавил, что не может назвать конкретную причину такого решения, кроме общего убеждения в том, что пришло время расстаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Феттель подтвердил, что уйдёт из «Феррари» после завершения сезона-2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Феттель подтвердил, что покинет «Феррари»