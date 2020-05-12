Берлин, , 11:32 — REGNUM Финал Кубка Германии по футболу пройдёт 4 июля. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Германского футбольного союза (DFB).

Отмечается, что полуфиналы турнира пройдут 9 и 10 июня, а финал — 4 июля.

Напомним, розыгрыш Кубка Германии по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса на стадии полуфиналов, в которых мюнхенская «Бавария» должна была встретиться с «Айнтрахтом», а «Саарбрюкен» сыграть с «Байером».

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