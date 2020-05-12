Берлин, , 03:00 — REGNUM Пилот команды «Формула-1» «Феррари» четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель по завершении сезона 2020 годы уйдёт из итальянской команды. Об этом сообщает газета Bild.

Официально о завершении выступления немецкого автогонщика за «Феррари» из-за разногласий об условиях продления контракта на следующий сезон (предполагалось значительное понижение зарплаты) должно быть объявлено 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, гран-при Великобритании в «Формуле-1» может не состояться из-за мер правительства страны по карантину для всех прибывающих.

Ранее руководство команды «Феррари» заявляло о возможном прекращении участия в гонках «Формулы-1», если будет установлен потолок бюджетов в $130 млн.

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