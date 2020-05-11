Лондон, , 22:32 — REGNUM Американский телеканал ESPN представил свою версию лучших трансферов сезона АПЛ 2019/20.

На первом месте расположился трансфер 25-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро. В 5-ти матчах АПЛ футболист отличился 2-мя забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами.

Переход 27-летнего Дэнни Ингса из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» за 22,3 миллионов евро расположился на второй позиции. В текущем сезоне англичанин принял участие в 33-х играх и стал автором 18-ти голов.

Третью строчку занял трансфер Гари Кэхилла из «Челси» в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента.

На четвертом и пятом местах соответственно расположились переходы Габриела Мартинелли («Итуано» — > «Арсенал», 6,5 миллионов евро) и Гарри Магуайра («Лестер Сити» — > «Манчестер Юнайтед», 87 миллионов евро). В топ-10 также попали Нил Мопе, Джеймс Маккарти, Аарон Ван-Биссака, Матео Ковачич и Исмаила Сарр.