Барселона, Испания, , 21:41 — REGNUM 21-летний испанский латераль «Хетафе» Марк Кукурелья продолжить карьеру в «Барселоне». Руководство «сине-гранатовых» воспользовалось опцией обратного выкупа футболиста за 15 миллионов евро. Месяц назад «Хетафе» выкупил игрока за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне испанской Примеры Кукурелья принял участие в 26-ти матчах, в которых отличился забитыми мячом и 4-мя голевыми передачами.

Испанец может стать заменой 23-летнему Джуниору Фирпо, который не сумел закрепиться в составе «Барселоны».